Hayranına verdiği tepkiyle gündem olmuştu! Teoman’ın romanı dizi oluyor

Hürriyet’te yer alan habere göre, Teoman’ın “Sayın Bay Rock Yıldızı” isimli romanı, mini dizi olarak dijital platformlarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım şirketiyle senaryo geliştirme aşamasında olan projenin süpervizörlüğünü de bizzat Teoman üstleniyor.

Roman, 46 yaşında bir rock yıldızı olan Timur’un hayatına odaklanıyor. Timur, yalnızlık ve boşluk duyguları içinde, orta yaş krizleri ve yaratıcı tıkanıklıklarla mücadele ederken; aynı zamanda 4 yaşındaki kızına iyi bir baba, yaşlanan annesine ise destek olmaya çalışıyor.

Roman, Teoman’ın hayatıyla paralellikler taşırken, dizinin yaratım süreci ve oyuncu seçimi gibi detaylar ise henüz belli değil. Teoman’ın yaratıcı süpervizör olarak yer aldığı bu projede “Sayın Bay Rock Yıldızı”nı kimin canlandıracağını ben de çok merak ediyorum.

KENDİSİNE SARILMAK İSTEYEN HAYRANINA VERDİĞİ CEVABI GÜNDEM OLMUŞTU

Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran Teoman, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi esnada kendisine çakmak hediye edip sarılmak isteyen hayranına verdiği cevap olay olmuştu.

Konserde kendisine çakmak hediye eden genç hayranı Teoman’a bir kez sarılmak isteyince Teoman’ın hayranına büyü de gel demesi büyük tepki çekti.