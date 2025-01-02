Hayranları merak ediyordu! Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerine verecekleri ismi açıkladı

Sevilen oyuncular Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında "Gönülçelen" dizisinde tanışmış ve bir süre sonra evlenmişti. 2020'de nikah masasına oturan çift, şimdi ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift, erkek bebeklerinin ismini açıkladı.

Zeynep Tuğçe Bayat, 2025 yılının ilk aile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bayat, bebeklerine verecekleri ismi de şu sözlerle duyurdu:

"ATLAS BİZİMLE"

Güzel oyuncu, paylaşımında, "Hadi gelin bir aile fotoğrafı çekelim dedim ama Mary'i ve Victor'u ikna edemedik. Ama Atlas bizimle" ifadelerini kullanarak bebeklerine Atlas adını vereceklerini açıkladı.