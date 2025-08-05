Hayrat’ta çay isyanı: Çay bizim, toprak bizim! Özel sektör halka düşmandır

RİZE / İLYAS GÜR

Trabzon’un Hayrat ilçesinde çay üreticileri ve mahalle muhtarları, ÇAYKUR’un kota uygulamaları ve özel sektörün düşük alım fiyatlarına karşı seslerini yükseltti. Belediye önünde toplanan kalabalık, “Çay bizim, toprak bizim. Fiyatları özel sektör belirleyemez” diyerek hükümeti ve özel çay firmalarını protesto etti.

Hayrat ilçesindeki muhtarlar ve üreticiler, çay tarımında yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye önünde toplanan kalabalık, hem ÇAYKUR’un alım politikalarını hem de özel sektörün keyfi fiyat uygulamalarını sert ifadelerle eleştirdi.

“ÇAY HASADINA UMUT BAĞLADIK AMA MAHVOLDUK”

Basın açıklamasını okuyan Muhtar Turan Hacibektaşoğlu, bölgede yaklaşık 205 bin üreticinin çay tarımıyla geçimini sağladığını belirtti. Hacibektaşoğlu, “Çay parasından çocuk okutacağız, karnımızı doyuracağız, tarım ilaçlarımızı alacağız. Ama şu anda nefes alamıyoruz. Hayrat’ta uygulanan ‘araba üstü pilot bölge’ sistemi vatandaşa zulümdür, kaldırılsın” dedi.

ÇAYKUR’un kapasite artırmaması nedeniyle üreticilerin çayını özel sektöre düşük fiyata satmak zorunda kaldığını söyleyen Hacibektaşoğlu, “Devletin açıkladığı fiyat taban fiyat değildir, özel sektör kendi kafasına göre fiyat belirliyor. Taban fiyat uygulaması zorunlu hâle getirilmeli ve Çay Kanunu çıkarılmalıdır” çağrısında bulundu.

“ÇAY ÖLDÜ, ÜRETİCİ MAHVOLDU”

Çay üreticisi bir kadın, Haziran ayında verdiği çayın parasını hâlâ alamadığını belirterek, “Çay öldü. Devlet ayrı, özel sektör ayrı öldürdü çayı. Ama benim için fark etmez. Mahvettiler bizi. 19 liraya sattım, şükürler olsun ama çay artık öldü” diye konuştu.

Bir diğer üretici kadın ise, “Çaycıyı mahvettiler. Özel sektöre verdik, parasını önümüzdeki yıl Haziran’da alacağız. Böyle üretim olur mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“KRAL ÇIPLAK, VATANDAŞ İSYAN HALİNDE”

Üretici Ali Cebiroğlu, “Kral çıplak! Vatandaş isyan halinde ama kimse sesimizi duymuyor. 16 liraya çay alıyorlar, bu kul hakkıdır” diyerek özel sektörün uygulamalarını sert dille eleştirdi.

“MİLLETVEKİLLERİ NEREDE?”

Hasan Yıldırım ise 20 ton çaydan yaklaşık 130 bin TL zarar ettiğini belirtti: “Bizi özel sektörün kucağına ittiler. Çaykur kapasite artırsa bu olmazdı. Vekiller ne iş yapar bilmiyoruz. Param da emeğim de gitti. Sorumlu hükümettir, Çaykur’dur.”

“SENDİKALAŞMA ŞART”

Üretici Behrem Yıldız da çözümün örgütlenmekten geçtiğini vurguladı: “Çay üreticisi örgütlenmeli, sendikalaşmalı. Firmalar birlikte hareket ederken, üretici yalnız. Birlik olursak bu düzen değişir.”

“17 YIL ÖNCE EV ALINIYORDU, ŞİMDİ GÜBRE ALINAMIYOR”

Fazlı Özkanca, “Eskiden 1 ton çayla araba alınırdı. Şimdi insanlar ambar önünde kamyon bekliyor. Çay üreticisi bu duruma layık değil” dedi.

“BU AYIPTIR, BU ZULÜMDÜR”

AK Parti seçmeni olduğunu belirten Cemal Demirci, “AK Parti iktidarda ama çayımızı satamıyoruz. Yazıklar olsun. 16 liraya çay mı olur?” diyerek sistemin çöküklüğüne dikkat çekti.

“BUNLAR HALKA DÜŞMAN”

Süleyman İhtiyaroğlu ise “Kontenjanı düşürüp bizi özel sektörün kucağına atıyorlar. Bu halka düşmanlıktır” ifadelerini kullandı.