Hayriye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hayriye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hayriye ne demek? Hayriye isminin anlamı nedir?

HAYRİYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hayriye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Aşk, sevda.

- İyilikle ilgili, iyilik yapan, hayırsever kişi.

- Hayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu.

HAYRİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Hayriye ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Hayriye ismini koymak caizdir.