Hayvan bağışlarını at yarışına yatırmıştı. İnkar edip ağladı

MASAK raporları, Buket Özgünlü'nün Türkiye Jokey Derneği'ne şans oyunu ödemeleri yaptığını ortaya koymuş, bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Buket Özgünlü paylaştığı videoda Masak raporunda ifşa edilen at yarışı ödemelerini inkar ederek 'beni rezil ettiniz' diyerek ağladı.

Hayvan bağışlarını at yarışına yatırmış! Masak raporunda tek tek ifşa edildi

KISA SÜRE İÇİNDE KENDİSİ VE AİLESİ ZENGİNLEŞTİ

Ayrıca, Buket Özgünlü'nün yüksek miktarda para transferlerini aile bireyleri aracılığıyla yaptığı ve bu süreçte edindiği gayrimenkullerin de ailesi ve iş ortakları üzerinden alındığı belirtilmişti. Özellikle annesi ve diğer aile üyeleriyle arasında yüklü miktarda para transferleri olduğu raporlanmıştı.

Özgünlü, Temmuz ayında Şanlıurfa'dan usule aykırı olarak hastalıklı köpekleri Ankara'ya taşıdığı gerekçesiyle tutuklanmış, sonrasında ise Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanmaya başlamıştı. Derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin lira gibi büyük bir miktarın kişisel zenginleşme amacıyla kullanıldığı da dava sürecinde ortaya çıkmıştı.

"BENİ REZİL ETTİNİZ"

Son gelişmelerin ardından Özgünlü, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Özgünlü, "Yapmadığım bir şeyden dolayı beni rezil ettiniz. At yarışı oynamadım, hiçbir şey yapmadım. Beni anlayan yok" diyerek kendini savundu.