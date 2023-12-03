Hayvan barınağında skandal görüntüler. Aç kalan köpekler birbirini yedi

Olay, Dinar Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi. Hafta sonu hayvan barınağına giden bir grup hayvansever, gördükleri karşısında hayrete düştü. Bazı köpeklerin cansız bir şekilde yerde yattığını gören hayvanseverler, cep telefonları ile görüntü çekti.

Bu kadar da olmaz dedirten görüntülerde, çok sayıda köpeğin telef olduğu, hayatta kalan köpeklerin ise telef olan köpekleri parçalayarak yedikleri görüldü.

Sosyal medyada da paylaşılan olay, büyük tepkiye neden oldu. Hayvanseverlerin başvuru yapması üzerine jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Dinar Belediyesi bir açıklama yayınlayarak, olayla alakalı inceleme başlattıklarını ve sorumluların gereken yasal işlemin uygulanacağını bildirdi.

Dinar Belediyesi konuya dair yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada belediyemize ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu ve katliam yapıldığı iddiaları hususunda gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.