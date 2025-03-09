Hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış! Gen tedavisi adı altında 12 bin dolar talep ediyorlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış! Gen tedavisi adı altında 12 bin dolar talep ediyorlar

Konya’da özel bir klinikte hayvan kanlarıyla deney yapılıyor ihbarı üzerine yapılan baskında klinik mühürlendi. Klinikte MS, miyopati, sarı nokta, kanser hasta yakınlarında gelen numunelerden 9 ile 12 bin dolar para talep edildiği öğrenildi.

Selçuklu ilçesindeki özel bir genetik kliniği hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu. CİMER'e yapılan şikayette; "Klinikte, MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara "gen" tedavisi yapılıyor. Kök hücre tedavisini, kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret isteniyor. Tedaviyi kabul eden hastalardan ise elden ve kredi kartından ekstra yüzde 10 KDV oranı alınıyor. Sözde kök hücre tedavisinde hastalara "izotonik solüsyon" enjekte ediliyor. Kliniğin bodrum katındaki laboratuvarda hayvan kanlarıyla deney yapılıyor" denildi.

Şikayetin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri genetik kliniğine baskın yaptı. Ekipler, kliniğin laboratuvar olarak kullanıldığı iddia edilen bodrum katta kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, laboratuvarı mühürledi. Kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış! Gen tedavisi adı altında 12 bin dolar talep ediyorlar

Hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış! Gen tedavisi adı altında 12 bin dolar talep ediyorlar

Hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış! Gen tedavisi adı altında 12 bin dolar talep ediyorlar

Hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış! Gen tedavisi adı altında 12 bin dolar talep ediyorlar

Hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış! Gen tedavisi adı altında 12 bin dolar talep ediyorlar

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