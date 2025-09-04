Hayvan otlatırken yıldırım çarpan vatandaş hayatını kaybetti

Nurbay USTA - Artvin / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, Ardanuç’a bağlı Kızılcık köyünde yaşayan Mahir Karaca (44), dün akşam saatlerinde köy arazisinde hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Karaca’yı fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Mahir Karaca’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Karaca’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.