Hayvan pazarlığı hırsızlığa dönüştü, şahıslar kaçamadan yakalandı



Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünde 17 Temmuz Perşembe günü meydana gelen olayda, bir vatandaş 32 adet küçükbaş hayvanını satmak üzere anlaştığı kişilerin, hayvanları araca yükleyip ücretini ödemeden kaçtığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. Olayın ardından Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu, şüpheli aracın plakası tespit edildi. Aracın Uşak ili istikametine doğru ilerlediği belirlenmesi üzerine, çevre illerle koordinasyon kuruldu. Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü neticesinde, şüpheli araç durdurularak içindeki 32 küçükbaş hayvan ile birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen hayvanlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.