Hayvan taşımacılığında sıkı denetimler başladı

Kurban Bayramı öncesinde hayvan taşımacılığına yönelik sıkı denetimler başlatıldı.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında, belgesiz ve kaçak hayvan ile hayvansal ürün sevkiyatlarını engellemek amacıyla ortak yol kontrolleri gerçekleştirildi.

Kurbanlık hayvan taşıyan araçlar tek tek incelenerek, hayvanların veteriner sağlık raporları ve kulak küpeleri kontrol edildi. Sorun tespit edilen hayvanlar ayrıca detaylı bir şekilde muayene edildi.

Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, hem hayvan sahiplerine hem de araç sahiplerine idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca araçta hasta hayvan tespit edilmesi durumunda sevkine izin verilmedi ve karantina tedbirleri alındı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, yaklaşan Kurban Bayramı artan kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli bir etkisi olduğunu ve bu durumun hayvansal üretime ve ülke ekonomisine olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Uzun, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinde hayvan hareketlerinin denetim ve kontrolünün büyük önem taşıdığını, özellikle ülkemizin doğusundan batısına yapılan hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınmasının, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.