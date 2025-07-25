Hayvan üreticilerine 5 milyon TL’lik destek!

Silivri Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik yem ve saman desteği projesinin ilk adımını Akören Mahallesi’nde düzenlenen törenle attı. Toplam değeri 5 milyon TL olan proje kapsamında Silivri genelinde üreticilere, 40 bin balya saman ve 3 bin 500 çuval tritikale dağıtılacak.

Silivri Belediyesi, hayvan üreticilerine yönelik yem ve saman desteği başlattı. Akören Mahallesi’nde gerçekleştirilen ilk dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaklaşık 110 üreticiye destek sağlandığını belirtti. Belediyeye ait tarım arazilerinden elde edilen saman ve tritikalenin üreticiyle paylaşılmasının sadece maddi bir destek olamadığını vurgulayan Balcıoğlu, bunun vicdani bir sorumluluk olduğunun da altını çizdi.

"BU EMEĞİNE SAHİP ÇIKMA MESELESİDİR"

Başkan Balcıoğlu, "Yem fiyatı almış başını gitmiş, saman altın değerinde. Ama biz bu zorlukları uzaktan izleyemeyiz. Belediyeciliği bir vicdan meselesi olarak görüyoruz. Silivri genelinde üreticilerimize 40 bin balya saman ve 3 bin 500 çuval tritikale ulaştıracağız. Bu sadece bir dağıtım değil, üreticimizin yüküne omuz verme, emeğine sahip çıkma meselesidir" dedi.

"SİZ ÜRETİN, SİLİVRİ KAZANSIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen tarımsal desteklerin Silivri’ye 100 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladığını belirten Balcıoğlu, bu dayanışmanın büyüyerek süreceğini söyledi. Balcıoğlu, geçen yıl sağlanan fide, tohum ve distilasyon gibi desteklerinin ardından bu yıl çok daha fazlasını yapacaklarını vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Balcıoğlu, "Bu topraklar bu halkın. Biz üretime hizmet ediyoruz. Size söz veriyorum, bu bereketli toprakları Silivri’nin muhafızı olarak betona kurban ettirmeyeceğim. Siz üretin, Silivri kazansın" diye konuştu.

ÜRETİCİ TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK MESAJI

Törende konuşan Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, kırsalda hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Bu tür destekler üretimin devamı için hayati öneme sahip" dedi.

Silivri Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral ise "Kendi ürettiğimiz ürünü tekrar bizlere ulaştırıyorlar. Bu çok değerli bir destek" diyerek, Başkan Balcıoğlu’na teşekkür etti.

Kadın üretici Ebru Kalova, Silivri’de kadın çiftçilere yönelik verilen desteklerin önemine dikkat çekti. Başkan Bora Balcıoğlu’na teşekkür eden Kalova, bu desteklerin tarımsal üretimde kadınların daha görünür olmasına katkı sağladığını belirtti.

Üreticiler adına duyduğu memnuniyeti dile getiren Akören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ergin, yangınlara karşı gösterilen özverili çalışmalardan dolayı itfaiye ve SAK ekiplerine de teşekkür etti.

Program sonunda Başkan Balcıoğlu ve protokol üyeleri tarafından sembolik dağıtım yapıldı. Proje kapsamında desteklerin ilerleyen günlerde Silivri genelindeki diğer üreticilere de ulaştırılması planlanıyor.