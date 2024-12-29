Hayvan yetiştiricilerinin 2 bin 150 rakımda zorlu mesaisi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hayvan yetiştiricilerinin 2 bin 150 rakımda zorlu mesaisi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan 2 bin 150 rakımlı Sütey Yaylası'nda hayvan yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi başladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan 2 bin 150 rakımlı Sütey Yaylası'nda hayvan yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi başladı.

Adilcevaz, Erciş ve Patnos arasında yer alan ve Türkiye'nin 4 bin 58 rakımı ile en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı eteğinde bulunan Sütey Yaylası'nda 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mart ayında bu yana hayvanlarını merada otlatan hayvan yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi başladı.

Kar yağması ile birlikte Cihangir köy yolunun ulaşıma kapandığını ve dolayısıyla 4 ay boyunca hayvanlara kar üstünde yem verildiğini belirten Erkan Karayılan isimli hayvan yetiştiricisi, "Kar 2 gündür aralıksız yağıyor. Bu nedenle kışımız başlamış oldu. Hayvanlarımızı artık merada değil, yazın hazırladığımız otlarla besliyoruz. Yaklaşık 4-5 ay boyunca bu zorluğu yaşıyoruz" dedi.

Hayvan yetiştiricilerinin 2 bin 150 rakımda zorlu mesaisi

Hayvan yetiştiricilerinin 2 bin 150 rakımda zorlu mesaisi

Hayvan yetiştiricilerinin 2 bin 150 rakımda zorlu mesaisi

Hayvan yetiştiricilerinin 2 bin 150 rakımda zorlu mesaisi

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