Hayvanat bahçesinden yırtıcılar için evcil hayvan bağışı çağrısı

Düzenleme: Kaynak: AA
Hayvanat bahçesinden yırtıcılar için evcil hayvan bağışı çağrısı

Danimarka'da bir hayvanat bahçesi, vatandaşların Avrupa vaşağı gibi yırtıcı hayvanları beslemek için küçük evcil hayvanlarını bağışlamalarını istedi.

Danimarka'da yer alan Aalborg hayvanat bahçesi, evcil hayvan bağışı konusunda sosyal medya platformu Instagram sayfasından açıklama yayınladı.

Açıklamada, "küçük evcil hayvanlar" olarak nitelendirilen tavuk, tavşan ve gine domuzu gibi canlıların, yırtıcıların besin ihtiyacının önemli kısmını karşıladığı, bunun özellikle "doğal habitatında avladığı türleri arayan Avrupa vaşağı" için uygulandığı vurgulandı.

Bu sebeple halkın hayvanat bahçesine evcil hayvan bağışında bulunabilecekleri belirtilen açıklamada, "Farklı sebeplerle ayrılması gereken sağlıklı bir evcil hayvanınız varsa, onu bize verebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, "bağışlanan hayvanların" eğitimli görevliler tarafından "hümanist şekilde uyutulacağı" ve sonrasında yem olarak değerlendirileceği kaydedilirken, "Bu sayede hiçbir şey ziyan olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenme düzenini ve yaşam kalitesini destekleriz." açıklaması yapıldı.

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