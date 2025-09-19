Hayvancılık destekleme miktarları artıyor! Yüzde 180’e kadar yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık sektörüne yönelik desteklemelerde önemli artışlar yapıldı. 2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Hayvancılık desteklemeleri çerçevesinde gerçekleştirilen yeni düzenlemenin Eskişehirli yetiştiricileri yakından ilgilendirdiği belirtildi.

"BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA BUZAĞI DESTEĞİ YÜZDE 40 ARTIRILARAK HAYVAN BAŞINA BİN 400 TL OLACAK"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yeni düzenlemeyle ilgili yapılan açıklamada, "Büyükbaş hayvancılıkta buzağı desteği yüzde 40 artırılarak hayvan başına bin 400 TL, malak desteği ise yüzde 180 yükseltilerek 2 bin 800 TL olacak. Küçükbaş hayvancılıkta kuzu/oğlak desteği yüzde 50 artırılarak hayvan başına 300 TL olarak belirlendi. Çoban desteği 150 baş üzerinden ilave 1,8 kat artışla 81 bin TL olarak ödenecek. Arıcılık desteği arılı kovan başına; üretici/yetiştirici örgütlerine üye üreticiler için 140 TL, üye olmayanlar için 100 TL olacak. İpek böceği desteği yüzde 10 artışla kilogram başına bin 100 TL, tiftik üretim desteği ise yüzde 100 artışla kilogram başına 160 TL olacak. Hayvan sağlığı desteği çerçevesinde ilk kez, hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı. Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine verilen temel destekleme tutarı, geçen yıla göre yüzde 100 artırıldı. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekline göre yapılan temel destek oranları da yükseltildi. Su ürünleri desteğinde, üretici örgütlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birlik ve tanıtım kesinti oranları yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde, müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine, gemi başına ilave küçük ölçekli balıkçılık desteği verilecek. Hayvan gen kaynakları birim destek tutarlarında artışa gidildi, Ankara keçisine ilave destek verilmesi kararlaştırıldı. Bu yıl yeni uygulamaya başlanacak hayvan ve sürü sağlığı desteği kapsamında, hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı" ifadeleri yer aldı.