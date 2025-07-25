Hayvanlarını kurtarmak istedi, alevlerin arasında kaldı



Edirne’nin Karayusuf köyünde Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında köyde büyük panik yaşandı.

Yangın sırasında hayvanlarını kurtarmak için ahıra koşan Nihat Babacan, canını hiçe sayarak alevlerin içine girdi. Ancak yoğun duman ve yüksek sıcaklık nedeniyle alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Babacan’ın tedavisi sürüyor. Yaşanan yangında 80 küçükbaş hayvan, 40 tavuk ve 10 ördek telef oldu. Yangında ayrıca iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 25 bin balya samanın da kül olduğu öğrenildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.