Hayvansever taksici duygulandırdı

Kaynak: İHA
Hayvansever taksici duygulandırdı

Aydın'da 27 yıldır taksicilik yapan ve hayvanlara olan sevgisiyle tanınan duyarlı taksici Bülent Marangoz, örnek bir davranış sergiledi.

Marangoz, Aydın Efeler Zafer Mahallesi'nde bulunan Zafer taksi durağı yakınlarında uzun süredir ilgilendiği sokak köpeklerinden birinin halsizleşip yemek yemediğini fark edince harekete geçti. Kucağına aldığı hasta köpeği taksisinin arka koltuğuna yerleştiren Marangoz, hemen bir veteriner kliniğine doğru yola çıktı.

Her gün evinde hazırladığı yemekleri ve özel mamaları sokak köpeklerine ulaştırarak onların karnını doyuran ve bakımlarını üstlenen duyarlı taksici, bu davranışıyla takdir topladı. "Yıllardır durağımızın çevresinde birçok can dostumuz var. Onlar bize emanet. Bugün birinin durumu kötü görünüyordu.

Hemen veterinere götürdüm, elimden ne gelirse yaparım" diyen Marangoz, hayvan sevgisinin sadece sözde değil, özde olması gerektiğini vurguladı. Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, Bülent Marangoz'un duyarlı davranışı çevre esnafı ve vatandaşlar tarafından da takdir topladı.

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