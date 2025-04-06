Hayvansever ünlü gazeteci yaşam savaşı veriyor

Hayvan sevgisiyle dolu kalbiyle tanınan Ajanimo haber sitesinin kurucusu gazeteci Birgül Taşdemir, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede yaşam savaşı veriyor.

Taşdemir'in sevenleri ve hayvanseverler, onun sağlığına kavuşması için dualar ederken, evindeki 13 kedi ve 3 köpeğe yuva olma çağrısında bulunuyor.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre Ağrı'nın mütevazı bir köyünde dünyaya gelen Birgül Taşdemir (51), hayatının büyük bir bölümünü İstanbul'da mücadeleyle geçirdi. Annesini erken yaşta kaybeden Taşdemir, azmiyle Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu ve gazetecilik hayaline adım attı. Akşam, Dünya, Hürriyet, Tercüman gibi önemli yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak mesleğinde iz bıraktı.

Hayatının baharında kanserle tanışsa da, güçlü iradesi ve dostlarının desteğiyle bu zorlu süreci de alnının akıyla atlattı. Kendi ajansını kurarak iş hayatında da başarılı bir çizgi yakalayan Taşdemir, tüm bunların yanı sıra kalbini sokak hayvanlarına adadı.

Birgül Taşdemir, sadece başarılı bir gazeteci değil, aynı zamanda gerçek bir hayvanseverdi. Sokak hayvanlarının sesi olmak amacıyla "Ajanimo" adını verdiği, yalnızca hayvan haberlerine odaklanan bir haber sitesi kurdu.

Hayvan hakları için yılmadan mücadele etti, yardıma muhtaç hayvanlara şefkatle yaklaştı, onlara sıcak yuvalar buldu. Kendi imkanlarıyla sayısız hayvanın hayatına dokundu, onlara umut oldu. Sadece hayvanlara değil, zor durumdaki öğrencilere de el uzatarak iyilik dolu bir yaşam sürdü.

Bayram ziyaretinde geçirdiği talihsiz bir beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan Birgül Taşdemir, acil bir ameliyat geçirdi. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam eden Taşdemir'in hayati tehlikesi sürüyor. Onun iyileşmesini bekleyen sadece sevenleri değil, aynı zamanda evinde baktığı 13 kedi ve 3 köpek ile kendisine yoldaşlık eden kimsesiz bir kız çocuğu da var.

ŞİMDİ DESTEK ZAMANI: O CANLAR YUVA BEKLİYOR

Birgül Taşdemir'in arkadaşları ve hayvanseverler, onun bir kez daha hayata tutunacağına inanıyor ve dualarını eksik etmiyor. Aynı zamanda, Taşdemir'in evindeki minik can dostlarının da yalnız kalmaması için harekete geçtiler.

Birgül Taşdemir'in 2021 yılında hazırladığı özgeçmişinde yer alan şu satırlar, onun hayata ve canlılara bakış açısını en güzel şekilde özetliyor:

"Bir insanın özgeçmişi ne okuduğu okullar ne de çalıştığı kurumlardır. Bir insanın özgeçmişi, özüne duyduğu sevgi, saygı, güven ve özüne verdiği değerdir. Bir kediyi ya da köpeği sevmemiş, bir çiçeği dalında uzun uzun koklamamış, bir ağaca doya doya sarılmamış, yemeğini büyük bir iştahla yerken onu seyreden boyacı çocuğu fark etmemiş, müziği ruhunda hissetmemiş, rüzgârın sesiyle dans etmemişse, hep bir yerlere yetişme telaşında olup kendine hiç gelmemişse, özgeçmişi oldukça boş demektir."

Şimdi, Birgül Taşdemir'in iyileşmesi ve onun can dostlarının sıcak yuvalara kavuşması için destek olma zamanı. Bu zorlu süreçte hayvanseverlerin göstereceği dayanışma, hem Birgül Taşdemir'e umut olacak hem de onun emanetlerine sahip çıkılmasını sağlayacaktır.