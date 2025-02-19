Hayvansever yaşlı kadın gecekondu yangınında öldü! Kundaklama iddiası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen yangında, mahallede 'Necla Teyze' olarak bilinen ve hayvansever kimliğiyle tanınan Ülker Güleryüz (81) yaşamını yitirdi. Yangın anları, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

DIŞARI ÇIKAMADI

Yangın, saat 19.50 sıralarında Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan, mahalle sakinleri tarafından 'Necla Teyze' olarak tanınan ve sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle bilinen Ülker Güleryüz’ün yaşadığı gecekonduda çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde mahsur kalan Güleryüz, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleryüz’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güleryüz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA AÇILDI

İtfaiye ve polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre, yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilirken, kundaklama ihtimali de araştırılmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE EKİPLERİNE GÖSTERDİĞİ TEPKİ KAMERAYA YANSIDI

Ülker Güleryüz’ün, yangından bir gün önce, 18 Şubat sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, Güleryüz’ün bu tepkisini cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştılar.

KUNDAKLAMA İDDİALARI

Yangını haber alarak olay yerine gelen hayvanseverler, komşusu Yasemin Ünal’ın ifadesine göre, Ülker Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında görüştü. Ünal, evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ve yangının kundaklanmış olabileceğini belirtti. Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi, yanarak mı öldü bilmiyorum ama büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

HAYVANSEVERLERDEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, yangının ardından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde belediye ekiplerinin Ülker Güleryüz’ün çipli köpeğini aldığını ve akşam saatlerinde sosyal medyada hayvan düşmanı hesapların Güleryüz’ü hedef gösterdiğini belirtti. Özkan, "80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi.