Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards

Hatay’da depremzedelere saldırmasıyla Türkiye’nin adını tam anlamıyla duyduğu STK görünümlü anonim şirkete paravan olan Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards), mafyalaşmış bir dernek olduğunu kanıtlar nitelikte çektiği tehdit videolarına hız kesmeden devam ediyor.

Mama gelirinden sağladığı ranttan, sosyal medyadaki fenomen destekçilerinden ve hayvanseverlerin iyi niyetinden güç alan Paw Guards’ın yöneticilerinden Burak Arslan, kendilerini eleştiren 15 yaşındaki bir çocuğun ev adresini bildiklerini ve takip ettiklerini söylüyor.

Burak Arslan, kendisini eleştiren herkesi ev adresinin ve ailesinin bilgilerine ulaşmakla korkutuyor.

Bu da yetmiyor.

15 yaşındaki çocuğu “Sokakta yürürken dikkat et başına bir şey gelebilir” sözleriyle tehdit ediyor.

Arslan, yine birkaç gün önce sosyal medyada paylaştığı bir videoda “Sokak çeteleri kuracaklarını ve katliam yapacaklarını” açık açık dile getiriyor.

Dolandırıcılık ve adam yaralamadan sabıkalı olan ama korona salgını nedeniyle serbest bırakılan Paw Guards’ın kurucusu Erkin Erdoğdu ise kendilerine yöneltilen eleştirilere “Paw Guards’a karşı dava açan herkes o**** çocuğudur” ve daha birçok küfürlü ifadelerle yanıt veriyor.

İktidarın aleyhine tek bir tweet bile atanları “halkı kin ve tahrikten” tutuklayan adalet sistemimiz bu katliam çağrılarını neden duymuyor?

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Paw Guards’ın paravan olduğu anonim şirketinin sahibi olduğu iddia edilen isim, Buğra Gençkan.

Gençkan ve Erdoğdu’nun Mahir Ünal’ın AKP’nin grup başkanvekili olduğu zamanlarda Ünal’ı makamında ziyaret etmişliği bile var.

Gençkan’ın aynı zamanda birçok kirli isim ile ilişki ağları içerisinde olmasından dolayı adalet sisteminin harekete geçmesi gerektiğini görüyoruz.

Örneğin; derneğin kurucusu Erdoğdu, derneğin aylık harcamasının 2 milyon TL olduğunu söylüyor.

Burada sormamız gereken sorular var:

Adalet sistemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı mali suçlarla ilgili işlem yapan MASAK ne zaman harekete geçecek?

Bu harcamaların faturası, mali dökümü mevcut mu?

Gelelim Gençkan’ın ve diğer yöneticilerin müthiş yükselişine...

2012 yılından önce TTNet çağrı merkezinde asgari ücret ile çalışan Gençkan, şu an nasıl olur da BGR Filo ve Gençkan Medya isimli şirketlerin sahibi olabilir?

Çağrı merkezinden sonra kariyer basamaklarını ışık hızıyla çıkan Buğra Gençkan’ın ve derneğin yöneticilerinin, dernekten önceki malvarlıkları ve derneği kurduktan sonraki malvarlıkları soruşturulduğunda karşımıza rant için hayvanları kullanan bu insanların gerçek yüzü ortaya çıkacaktır.

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Depremde kurtarılan kedileri barınakta bulunan köpeklere parçalatan ve hayvanları koruduklarını iddia eden Paw Guards, bu skandalı dile getiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen’e de cevap olarak tehditler savurdu.

Dernek, depremde kurtarılan kedileri barınakta bulunan köpeklere parçalatmakta hiçbir sakınca görmüyor.

Kedi sahiplerine de hayvanlarınız hastalıktan öldü diyerek yalan söylüyor.

Derneğin hayvanlara mama yerine ekmek verdiği iddiaları da mevcut olduğundan dolayı derneğin barınağında bulunan hayvanların durumu da incelenmek zorunda.

Bu kişiler, sahibi oldukları mama şirketlerine paravan olsun diye kurdukları Paw Guards ile sokakta ne kadar köpek olursa o kadar fazla rant sağlayacakları için köpekleri kendi hırsları adına kullanıyor.

Medyada sokak köpeklerinin toplatılmasını gündeme getirenlerin “telefonlarına erişim sağlayacaklarını” ve bunun da cezası neyse çekeceklerini her defasında dile getiriyorlar.

Bunca tehditlere, küfürlere, toplumu tahrik eden ifadelere, katliam çağrılarına, karmaşık ilişki ağlarına ve rant kapısı oluşturan bu kişilere iktidar neden kulaklarını tıkıyor?