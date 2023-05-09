Hazal Filiz Küçükköse'nin yeni projesi belli oldu

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yaz sezonunda ekrana gelecek yeni dizi 'Üvey Anne’nin başrolü oldu. Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek.

Hazal Filiz Küçükköse'nin yeni projesi belli oldu

atv’nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi Üvey Anne’nin başrolü Hazal Filiz Küçükköse oldu. Hazal Filiz Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek. Serap hayattaki amaçları için 3 çocuk babası Faruk’u elde etmeye çalışacak.

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Faruk karakterine hayat verecek olan Kutsi'nin dışında başka sürpriz isimler de iddialı yapımın kadrosuna dahil olacak. Çok yakında Muğla'da sete çıkması planlanan dizi, hikayesiyle her yaştan insanın kalbine dokunacak.

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Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.

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