Hazal Kaya 9 aylık hamileyken Çağatay Ulusoy’un evine neden sığındığını anlattı. “Korkunç bir akşamdı”

Oyuncu Hazal Kaya, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu.

Programda evinde çıkan yangında yaşadıklarını anlatan Kaya, o dönem 9 aylık hamile olduğunu ve komşusu olan Çağatay Ulusoy'a gittiğini söyledi.

Aralarında yaşanan diyaloğu anlatan Kaya şöyle konuştu:

"9 aylık hamileyken evde yangın çıktı. O zaman Çağatay Ulusoy'la aynı sitede oturuyorduk. Güvenlik bana 'Siz Çağatay Bey'e gidin' dedi. Çağatay bana kapıyı açtı, 'ev yanıyor' diyorum, o da doğuruyorum sanmış. Boş boş suratıma bakıyor. Asla anlayamadı. Sağ olsun Çağatay olmasa korkunç bir akşamdı."