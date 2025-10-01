Hazal Kaya resmen eridi! Son halini görenler tanıyamadı

Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan Hazal Kaya, zayıflığıyla dikkatleri üzerine çekti.

EDİS’İ YALNIZ BIRAKMADI

Saçlarını sarıya boyatan Hazal Kaya, birkaç ay önce sıkı spora ve diyete başladı. Kaya verdiği kilolarla dikkat çekti. Resmen eriyen Hazal Kaya'ya yorumlar da gecikmedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Hazal Kaya'nın zayıflığı kiminin beğenisini alırken kimi de "Hem kısa hem zayıf olmamış, "Bu kadarı gereksiz", "Sağlıksız duruyor" yorumlarında bulundu.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle de gündeme gelmişti. Oyuncunun görünümündeki bu değişiklik, takipçileri tarafından estetik veya dolgu işlemi yaptırmış olabileceği yönünde yorumlanmıştı.