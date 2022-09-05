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Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı

İkinci kez hamile olan ve bir kız bebeği beklediğini duyuran ünlü oyuncu Hazal Kaya, bu kez bebeğin ismini açıkladı. Meslektaşı Ali Atay ile evliliğinden bir çocuğu olan Kaya, ikinci bebeğine ‘Leyla’ ismini vereceğini duyurdu. 

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:59
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Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin ikinci bebeklerinin ismi belli oldu

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı
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Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünya evine giren Hazal Kaya ikinci bebeğinin adını açıkladı.

Selin Şekerci ile birlikte Harbiye Açıkhava Melike Şahin konserine giden Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaşmıştı. İkinci bebeğine hamile olan Kaya, cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.

Kaya, bu kez kızının adını duyurdu.

Önceki gün objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düştü.

"KARNIM BİLE TAM ÇIKMADI DAHA"

Kaya, ayrıca, "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." dedi. Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Tebrikler" mesajları yağdırdı.

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