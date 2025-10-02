Hazal Kaya yeni yaşını böyle kutladı!

Samimi tavırları, sempatik halleriyle genç yaşta setlere adım atan ünlü oyuncu Hazal Kaya, canlandırdığı karakterlerle oyunculuk mesleğindeki yeteneğini kanıtlayarak, geniş bir hayran kitlesi ulaşmayı başardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu projesinde hayat verdiği Nihal Ziyagil rolü, projenin başarısı ile birlikte Hazal Kaya’nın kariyerinde dönüm noktası oldu.

Ünlü oyuncunun 2019 yılında görkemli bir düğünle kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Altay ile yaşadığı aşkı evlilikle taçlandırması oyunculuğa devam edip etmeyeceğine yönelik tartışmalara neden olsa da Kaya setleri bırakmadı.

Bir dijital platformun projesi olan Pera Palas’ta Bir Gece adlı yapımla evlilik yaşantısıyla birlikte oyunculuğu da sürdürebildiği kanıtlayan ünlü oyuncu, Maral: En Güzel Hikayem, A.Ş.K, Genco gibi birçok yapımda rol aldı.

35. yaşını kutlayan oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği dikkat çekerken,oğlu Fikret Ali Atay ve kızı Leyla Süreyya Altay’ın büyüğü de gözlerden kaçmadı.

Fikret Ali geçtiğimiz aylarda 5 yaşına basmış, doğum günü Star Wars konseptli bir partiyle kutlanmıştı.Güzel oyuncu, gönderisine “En sevdiklerimle, neşeyle ve şahane haberlerle geldin! Hadi böyle devam” notunu ekledi.



Hazal Kaya’nın yeni yaşını kutladığı kareler kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun doğum günü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.