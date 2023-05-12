Hazal Kaya yılın sembol annesi seçildi

KızlarSoruyor tarafından düzenlenen ve65 bine yakın kişinin oy kullandığı ankette iİki çocuğu olan Hazal Kaya, yılın annesi seçildi.

Hazal Kaya yılın sembol annesi seçildi

KızlarSoruyor tarafından düzenlenen toplamda 64.509 kişinin oy kullandığı iki ankette yılın sosyal medya ve ünlüler dünyasından yılın sembol annelerini seçildi. Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KızlarSoruyor, topluluğun sesi olan anketlerine bir yenisini daha ekledi.

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Sevgisi, hayatta karşımıza çıkabilecek bütün zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayan, en büyük güç kaynağımız kıymetli annelerimizin günü yaklaşıyor. Annelerimizin ne kadar değerli olduklarını sevgiyle hatırlamak ve bu özel gününü kutlamak için KızlarSoruyor tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Sembol Annesi anketlerinin sonuçları açıklandı.

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Varlığına bir gün değil her gün şükrettiğimiz, hayat yolumuzun ışık saçan rehberleri, daimi öğretmenlerimiz annelerimiz için hazırlanan ankette, KızlarSoruyor geleneksel sorusunu sordu ve ‘Anneliğiyle yüzündeki gülümsemenin sebebi olan ‘Yılın Sembol Annesi’ kim?’ dedi.
Toplamda 22.945 oyla, genel oyların %45’ini alan Dilan Polat ‘Yılın En Favori Influencer Annesi’ seçilirken, ikinci ankette 5661 oyla oyların 40’ını toplayan Hazal Kaya ise ‘Yılın Anneler Günü Sembol Annesi’ olmayı başardı.

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ANNELER GÜNÜ ANKETİ ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

‘Anneliğini görmek, içimde güneşli bir günün sevincini yaşatıyor dediğin; sendeki anne sevgisini hatırlatan, dünyalar tatlısı çocuklarıyla olan ilişkisi yüzünde kocaman bir gülümsemeye sebep olan ünlü annelerimizden hangisi senin gözünde ‘Yılın Sembol Annesi’ olmalı?’ diyen topluluk Hazal Kaya cevabını verdi.

Ünlüler dünyasından 7 adayın arasından seçilen Hazal Kaya, %17 oy alan Berfu Yenenler ve %11 oy alan Öykü Karayel’i geride bırakarak 2023 Yılının Sembolü Ünlü Anne olmayı başardı.

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Sosyal medyada her gün ilgiyle takip edilen, aileden biri gibi görülen, birkaç gün göremeyince “İyi misin, ortalarda yoksun?” diye DM atılan çok sevgili influencerlarımızın aday olduğu ikinci ankette Seda Özkan ve Dilan Polat arasında güzel bir çekişme yaşanırken ipi göğüsleyen, yardımları ile olduğu kadar sosyal medyada eşi ve çocukları hakkındaki paylaşımları ile de çok konuşulan bir isim olan Dilan Polat oldu.


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