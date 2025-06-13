Hazal Kaya’yı yıkan haber! Oyuncu Yezdan Kayacan hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hazal Kaya’yı yıkan haber! Oyuncu Yezdan Kayacan hayatını kaybetti

34 yaşındaki tiyatrocu Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Hazal Kaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç oyuncu nadir bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ediyordu. Sanat camiası, oyuncunun ani ölümüyle sarsıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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"GÖZÜMÜN ÖNÜNE 9 YAŞIN GELİYOR"

Oyuncu Hazal Kaya, çocukluk arkadaşının ani ölümüyle yasa boğuldu. Duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu..."

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