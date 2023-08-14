Hazanbel otunun yararları nelerdir

Hazanbel otu halk arasında “eğir otu” olarak da bilinmektedir. Genellikle sulu bölgelerde yetişmekte olan hazanbel otu ülkemizde göl kenarları, nehir kenarları ve bataklık bölgelerde sıkça rastlanmakta.

Görünümü ile oldukça güzel bir çiçeğe sahip olan hazanbel otu kokusuyla da insanları büyülemektedir. Tarihten günümüze kadar uzanan doğal ilaç olan hazanbel bir çok hastalığın tedavisinde iyileştirici özelliğe sahip olması ile bilinmektedir. İyileştirici özelliğinin yanı sıra koruyucu özelliği sayesinde hastalıkların oluşmasına izin vermeden savurulumu sağlamaktadır. Hazanbel otunun eski zamanlardaki insanlar tarafından sindirim sıkıntısı çekmeleri halinde yaygın bir kullanıma sahipti. Onu bu kadar değerli kılmakta olan şey ise içerisinde barındırmakta olduğu “magnolin, metilödesmin, metilmagnolin, dihidroksiaşaron, treo, sitosterol, eritro, öjenol, aşaron ve toykilatriyol, A vitamini, C vitamini, potasyum” açısından bir hayli bol miktarda olmasıdır.

Hazanbel otu halk arasında “eğir otu” olarak da bilinmektedir. Genellikle sulu bölgelerde yetişmekte olan hazanbel otu ülkemizde göl kenarları, nehir kenarları ve bataklık bölgelerde sıkça rastlanmakta.

HAZANBEL OTUNUN YARARLARI

Hastalıklarda karşı iyileştirme ve koruma özellikleri sunmakta olan hazanbel otu alternatif tıbbın uzun zamandır kullanımına açık doğal bitki türleri arasında bulunmaktadır. Günümüzde yapılan klinik araştırmalarında sonucunda “sindirim hastalıkları, mide problemleri, bağışıklık sistemi, ağız senfeksiyonları” durumlarında son derece iyileştirici sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Hazanbelin antibakteriyel özelliği ve antibiyotik etkisi sayesinde mikrop oluşumlarına karşı oldukça kuvvetli olduğu bilinmektedir.

Mevsimsel hastalıklara bağlı meydana gelen aynı zamanda vücut dengesinin bozulması durumlarında meydana gelen yüksek ateş durumlarında oldukça etkili sonuçlar göstermektedir. Hazanbel otu enfeksiyon durumlarına bağlı olarak meydana gelen iltihaplanmalardan doğan yüksek ateşlere karşı oldukça dindiricidir. Adeta doğal ateş düşürücü olması ile bilinen bu mucizevi ot, insanlar üzerinde ısı dengeleyici özelliği ile dikkat çekmektedir.

Adet bozuklukları tedavilerinde kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilmekte olan hazanbel otu adet dönemlerinin stabil olarak aynı düzende ilerlemesine uyarıcı maddeler sayesinde “adet dengeleyici” özelliğe sahiptir. Düzenli kullanımlarda düzenli adet kanamalarına yardımcı olan hazanbel otu kadınlarda meydana gelen vajinal akıntılara karşı kurutucu etki göstermektedir. Aynı zamanda regli dönemine bağlı olarak meydana gelen sinir, stres ve depresyon oluşumlarını hafifletmektedir.

Sindirim sistemi düzenleyici özelliğine sahip hazanbel otu sindirim yağların yakılmasını sağlayarak enzim kaybı işlevini engelleyerek vücut içerisinde bağırsakların rahatlıkla çalışmasına katkıda bulunmaktadır. Sindirim sisteminde düzenleyici bir etki yaratmakta olan hazanbel tuvalete çıkamama problemi yaşayan bireylerde sorunu çözme eğiliminde etki göstermektedir. Aynı zamanda ishal, hazımsızlık ve şişkinlik problemi yaşamakta olan bireylerde iyileştirici etkiye sahiptir. En büyük etkisi ise idrar arındırıcıözelliğe sahip olmasıdır.

Mide sağlığı için oldukça önemli mineralleri içerisinde barındırmakta olan hazanbel otu mide hastalıkları oluşumunun önüne geçmektedir. Özellikle günümüzde sıklıkla rastladığımız mide yanması, mide ekşimesi, mide kanaması ve mide kramlarına karşı iyileştirici özelliğe sahiptir. Klinik çalışmalar doğrultusunda hazanbel otunun düzenli kullanımlarda mide kanseri riskini azalttiği doğrulanmaktadır.

Bağışıklık sistemi koruyucu özelliğine sahip hazanbel otu içerisine barındırmakta olduğu potasyum, A vitamini ve C vitamini sayesinde vücut içerisinde bulunan mikrop ve bakterilerin atılımını hızlandırmaktadır. Bunun yanı sır vücuda virüs girişini de engelleme özelliğine sahiptir. Mucizevi bitkinin en büyük özelliği olarak vücut sistemini ayakta tutarak direnci arttırma özelliği bilinmektedir.

Ağız sağlığı açısından oldukça önemli elementleri içerisinde barındırmakta olan hazanbel otu ağız içerisinde meydana gelen mikrop ve bakteri oluşumlarının önüne geçmektedir. Özellikle damaklarda ve dillerde meydana gelen enfeksiyonel yara oluşumlarında iyileştirici özelliği sayesinde iltihap oluşumlarını kısa sürede kurutmaktadır. Ağız sağlığı açısından oldukça önemli hazanbel otu “doğal gargara” görevi göstermektedir.

Ağrı kesici özelliği sayesinde vücut içerisinde meydana gelmiş tahribatlara bağlı olarak gelişen ağrı durumlarında ağrı kesme özelliği sayesinde dayanılmaz acıların oluşumunu ortadan kaldırmaktadır. Hazanbel otu vücut sisteminde uyarıcı etkiye sahip maddeler ile beraberinde doğal antibiyotik ve ağrı kesivi özelliğe sahiptir.

HAZANBEL OTUNUN DİĞER YARARLARI

Hastalıklara şifa kaynağı olan hazanbel bitkisinin yüksek miktarda içermekte olduğu vitamin ve mineralleri sayesinde vücudun dengesini adeta koruduğu söylenmektedir.. Hazanbel bitkisinin faydaları arasında kanser hastalıkları, sindirim bozuklukları, solunum bozuklukları ve mevsimsel hastalıklarda iyi gelmektedir. Hazanbel aynı zamanda vücut direncine katkıda bulunarak halsizliği önleme özelliği ile önemli rol oynamaktadır.

İştah açıcı özelliği sayesinde düzenli kullanımlar da sağlıklı besin takviyesinin girişine destek sağlamaktadır.

Gut hastalıklarına karşı kullanılan doğal tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

Böcek, haşere, yılan ısırıklarına karşı zehir püskürtücü özelliğine sahiptir.

Yorgun bedenlerde sakinliğin oluşmasına yardımcı olarak doğal detox etkisi yaratmaktadır.

Sinir, stres ve depresyon ataklarında iyileştirici ve engelleyici özelliği sayesinde kısa süre içerisinde olumlu sonuçlar göstermektedir.

Diş eti kanamalarına karşı ağız gargarası olarak kullanımı olan hazanbel bir çok ağız enfeksiyonuna iyi gelmektedir

HAZANBEL OTUNUN ZARARLARI

Hastalıklara deva niteliğine sahip olan hazanbel otu saymakla bitmeyen faydaları arasında az da olsa fazla kullanımlarda ve hastalıklara karşı yan etkiler oluşturabilmektedir. Yeterli dozda ve uygun ayarda kullanılmaması durumunda vücut içerisinde yan etkilerin önüne geçseniz dahi bazı hastalıklara sahip bireylerin kullanımında problem yaratabilmektedir.

Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak gelişen karaciğer kanserine engel tetikleyici olabilmektedir..

Böbrek hastalarının kullanımına uygun değildir.

Düzensiz olarak kullanılması durumunda mide bulantısı hatta kusma yapabilmektedir.

Fazla kullanıma bağlı olarak baş dönmesi, baş ağrı gibi yan etkiler oluşturabilmektedir.

Uyuşturucu özelliğe sahip yapısı sayesinde fazla kullanımlarda halüsinasyon etkisi yaratabilmektedir.