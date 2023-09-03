Hazine destekli kredi kefaleti limiti yükseldi

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yararlanıcı başına kullanılabilecek azami kefalet limitleri güncellenerek KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı.

KAYNAK: AA
Hazine destekli kredi kefaleti limiti yükseldi

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 25 Mayıs 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan ve işletmelerin KOBİ olarak sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarlarını yeniden düzenleyen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'ne uyum amacıyla düzenleme yapıldı.

Yönetmelikle, işletmelerin KOBİ olarak sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarları, mikro işletmeler için azami 5 milyon liradan 10 milyon liraya, küçük işletmeler için azami 50 milyon liradan 100 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmeler için azami 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmıştı.

Kararda, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yararlanıcı başına kullanılabilecek azami kefalet limitleri güncellendi. Kefalet limitleri, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı.

Karara eklenen geçici maddeyle söz konusu yönetmelik öncesi KOBİ tanımı dışında olan ancak yönetmelik ile KOBİ tanımına dahil olan işletmelere, 31 Aralık 2023 tarihine kadar, Karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilme imkanı sağlandı.

Karar, 25 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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