Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 62,6 milyar lira borçlandı

İhalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 42,79, bileşik faiz yüzde 47,36 oldu.

Nominal teklifin 31 milyar 292,6 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 18 milyar 465,4 milyon lira, net satış 17 milyar 82,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 34 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 20 milyar 502 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar 500 bin liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 62 milyar 582,6 milyon lira borçlandı.