Hazine tahvil ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ve kira sertifikası satışı yapacak. Söz konusu satış yarın gerçekleşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Ekim’de 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi ve 2 yıl vadeli TLREFK endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Salı günü yapılacak ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

