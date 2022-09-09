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Sosyal Medya gelirleri inceleme. 50 bin kişi radara takıldı

Maliye, internet üzerinden gelir elde edenleri yakın incelemeye aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sosyal medyadan gelir elde eden 65 bin kişiden 50 bini tam bildirim yapmıyor" dedi

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:43
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:44
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Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı. Sosyal medyadan gelir elde eden 65 kişiden 50 bini eksik bildirim yapıyor

Sosyal Medya gelirleri inceleme. 50 bin kişi radara takıldı
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Sosyal Medya üzerinde kazanç elde edenler radara takıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, e ticaret, sosyal medya ve uzaktan çalışma yoluyla gelir elde edenleri yakın takibe aldı. Konuyla ilgili bir süre önce başlatılan RADAR sistemi ile bu alanda gelir sağlayanlar takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı yazılı açıklamada, “Elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı” dedi.

Bakan Nebati, sosyal medya geliri elde eden 65 bin kişiden ise 50 binin kısmen veya tamamen gelirini beyan etmediğini tespit ettiklerini aktardı.

COVID-19 salgınının da etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğünü dikkat çeken Nebati, bu süreçte, sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetiminin önem arz ettiğini bildirdi.

Nebati, e-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak için Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde inceleyip analiz ettiklerini söyledi.

MÜKELLEFLER ANALİZ EDİLİYOR

E-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri, yenilikçi bir altyapı anlayışı ile kurulan RADAR sisteminin yakından izlendiğini dile getiren Nebati, “Bu yolla, elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz” diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirimiçi oyun gelirleri yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izlediklerini aktaran Nebati, “Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi” dedi.

Bunlardan 50 bininin sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğinin tespit edildiğini ifade eden Nureddin Nebati, bunların da 3 bin 500’ü için saha denetimlerine başlandığını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte bu alanın çok daha yakından izleneceği bilgisini veren Nebati, “E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor. Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı” şeklinde konuştu.

GÖÇEBE DİJİTALLER TAKİBE ALINDI

Nebati, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebelerin de kayıt dışı ile mücadelede yakın takibe alındığını vurgularken, “Serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır” dedi.

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