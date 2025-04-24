Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü

ABD'de temaslarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü. Georgieva, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeye dair fotoğrafı, Georgieva sosyal medya üzerinden paylaştı.

Şimşek, Washington temasları kapsamında Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler ve gelecek dönem perspektifine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Yoğun ilgi gören toplantılarda Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeleri ve gelecek dönem perspektifini paylaşan Şimşek, sunumunda ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonla kararlı mücadele olduğunu ifade etti.

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