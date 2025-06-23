Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İsrail-İran Savaşı'nda 11'inci güne girilirken geçtiğimiz günlerde ABD, nükleer tesislere yönelik saldırı düzenledi. Saldırı ile çatışmalarda yeni aşamaya geçilirken İran, dünyanın önemli geçiş noktalarından olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını gündemine aldı.

Bu hamle gerçekleşmesi durumunda çok sayıda ülkenin enerji ihtiyacına darbe vurulacak. Boğaz, dünyanın petrol ihtiyacını karşılayan ticaret için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor.

ŞİMŞEK: ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİYİZ

Türkiye'nin bu durumdan nasıl etkileneceğine dair soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.

Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık.

Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

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