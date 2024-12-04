Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vatandaşa yatırım tavsiyesi: 1 yıl sigara içmeyip 5 yıl mevduata koyarsanız...

Bakan Şimşek, Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında, etkinliğin gençler için önemine işaret ederek, finansal okuryazarlığın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Okuryazarlığın her alanda önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, finansal okuryazarlığın ise bireysel yatırımcıların finansal enstrümanlara olan ilgisinin geçmişe göre daha da artması nedeniyle çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

"22,1 MİLYON KRİPTO HESABI VAR"

Risk ve getiri arasındaki ilişkiden bahseden Şimşek, "Türkiye'de bireysel yatırımcılara ne tür enstrümanlara ilgi gösteriyorlar diye baktığımız zaman, aynı kişinin birden fazla hesabı da olabilir ama 22,1 milyon kripto hesabı var. Demek ki en çok ilgi, en riskli alana." ifadelerini kullandı. Borsa'da en azından hisseler gibi somut ürünler olduğunu dile getiren Şimşek, kriptoda bu durumun geçerli olmadığını, yapay zekanın ürettiği ürünlerin olduğunu anlattı.

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Bakan Şimşek, dünyada ve Türkiye'de finansal okuryazarlık oranlarına dikkati çekerek, Türkiye'de finansal okuryazarlığın artırılması için SPK başta olmak üzere çok sayıda kurumun oldukça önemli çalışmaları olduğuna işaret etti.

"SADECE 1 YIL SİGARA İÇMEYİP 5 YIL MEVDUATA KOYARSANIZ 147 BİN TL KAZANIRSINIZ"

Küçük yatırımların bireyler için getirileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75,24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank'a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir." diye konuştu.

"SPK İLE VATANDAŞLARIMIZI FİNANSAL OKURYAZAR YAPMAK İÇİN BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE GİRDİK"

Şimşek, "Finansal okuryazarlık çok değerli. Mutlaka hepimizin finansal okuryazar olmamızda fayda var. Dünya ülkelerinde insanlara finansal okuryazarlıkla ilgili çok basit 4 soru sorulmuş, bu dört sorunun içinde doğru cevap verenlerin oranı Türkiye'de yüzde 24, dünyada da yüzde 33, dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik." dedi.

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SPK sitesinde bu alanda bulunan eğitimler hakkında bilgi veren Şimşek, gençlere hem finansal okuryazarlığı öğrenmeleri hem de birikim yapmalarını özendirmek adına tavsiyelerde bulundu.

Şimşek, Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında, Türkiye ekonomisinde gelinen nokta ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin milli geliri, nüfusu, barındırdığı potansiyeller hakkında bilgi veren Şimşek, kişi başı milli gelirin yıl sonunda 15 bin doları aşabileceğini söyledi.