Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABD’de    

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geldiği ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına başladı. Bakan Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldi.

Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka'nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik” dedi.

ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

AKKB Başkanı Carlo Monticelli ile yaptığı görüşmenin ardından Bakan Nebati, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi. Bakan Nebati, “NATO müttefikimiz ve en büyük ticaret ortağımız olan Almanya ile küresel ekonomik gelişmeleri ve ekonomilerimize yansımalarını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırma hedefimizi ve karşılıklı atılabilecek adımları değerlendirdik” dedi.

J.P. MORGAN TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNERE KATILDI

ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan tarafından gerçekleştirilen Yatırımcı Semineri’ne katılan Bakan Nebati, dünyanın önde gelen yatırımcıları ile bir araya geldi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti” dedi.

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın yanı sıra IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılacak.