BES'te yeni düzenlemeye yeşil ışık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bireysel emeklilik sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme ve teşviklerin hayata geçirileceği sinyalini verdi.

Bireysel tasarrufların özendirilmesinin, tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artmasının, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hâl aldığını belirten Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi.

Nebati, gençleri ve tüm yurttaşların gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan bireysel emeklilik sisteminin, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağladığını dile getirdi.