Bakan Nebati'nin ''Motorin 22 liraya indi ama manşetlerde yok'' açıklamasından sonra motorin 27 liraya çıktı

Yaptığı ilginç çıkışlarla eleştirilerin odağındaki isimlerden biri haline gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin motorin fiyatlarına ilişkin açıklamaları yeniden gündem oldu.

Nureddin Nebati, yaklaşık 2 hafta önce akaryakıt fiyatlarının düşmesinin medyada az yankı gördüğünü söyleyerek sitem etti. Bakan Nebati, "Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor" dedi.

Nebati o açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar."

NEBATİ SİTEM ETTİ MOTORİN 27 LİRA OLDU

Bakan Nebati’nin açıklamalarının ardından sonra ise motorindeki yükseliş devam etti.

Motorinin litre fiyatına en son yapılan 87 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,85 liradan satılıyor.