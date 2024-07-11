Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Enflasyonu düşüreceğiz"

Türkiye'nin iş gücü piyasasında yaşanan olumlu ivme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan son açıklamalarla kamuoyuna duyuruldu.

Bakan Şimşek, mevsimsel etkilerden arındırılmış istatistiklere atıfta bulunarak, Mayıs ayında istihdamın 273 bin kişilik bir artış gösterdiğini ve geçtiğimiz yıl boyunca bu sayının 1,3 milyon kişiye ulaştığını belirtti. İş gücüne katılım oranının %54,5 ile rekor bir seviyeye ulaştığına dikkat çeken Şimşek, işsizlik oranının 2012 yılı Kasım ayından bu yana görülen en düşük düzey olan %8,4'e düştüğünü ifade etti.

Bakan, hükümetin uygulamakta olduğu ekonomik programın temel hedefinin sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme ile toplumsal refahın artırılması olduğunu vurguladı. "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı.