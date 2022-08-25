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Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:23
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
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Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığından “Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.” Denildi.

SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav klasik usulle ve tek oturumda yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümü, 09/10/2022 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylar başvurularını, 05/09/2022 (08:30) - 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi (16/09/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 1'de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1'de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak. (15/06/2020-02/07/2020 tarihleri ve 15/03/2021-22/03/2021 tarihleri arasında yapılan her iki giriş sınavlarına katılan adaylar bu sınava katılamazlar.)

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