Hazine ve Maliye Bakanlığı borcu borçla kapatıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “iç borçlanma stratejisi” gereğince borçlanmayı sürdürüyor. “Borcu borçla ödeme” temelli stratejiyle günlük olarak borçlar ödense de, ilerisi için yeni borç ve faiz ödemeleri ortaya çıkıyor.

Hazine bu çerçevede, bugün yapılan bono ihalesiyle 28 milyar 46 milyon lira borçlandı.

İhalede, 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 39,98, bileşik faiz yüzde 43,97 oldu.

Nominal teklifin 60 milyar 390,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 593,6 milyon lira, net satış 17 milyar 996,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 462,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

398 MİLYAR TL ÖDEME İÇİN 578 MİLYAR TL BORÇ ALINACAK!

Açıklanan iç borçlanma stratejisine göre, Hazine, Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde 398,5 milyar liralık iç borç ödemesine karşılık 578,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.