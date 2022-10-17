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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 206 milyar 940 milyon lira, giderleri 285 milyar 567 milyon lira oldu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:36
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Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Gelirler 206 milyar 940 milyon lira giderler 285 milyar 567 milyon lira oldu

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
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Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 206 milyar 940 milyon lira, giderleri 285 milyar 567 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,5 artarak 206 milyar 940 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 101,8 artışla 285 milyar 567 milyon liraya yükseldi.

Bütçe, eylülde 78 milyar 627 milyon lira açık verdi.

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