Geçtiğimiz günlerde AKP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na kamudaki yönetici ve uzman pozisyonlarında çalışanlara aylık 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören bir düzenleme sunmuştu.

Bu düzenleme, doktorları, öğretmenleri, polisleri kapsam dışı bıraktığı için yoğun eleştiri toplamış, tepkilerin ardından teklif geri çekilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yapan uzmanlar, seyyanen yapılacak zammın geri çekilmesine tepki göstermek amacıyla bugün bakanlık bahçesinde sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

Bakanlık çalışanlarının katıldığı eylemde herhangi bir slogan atılmadı ve açıklama yapılmadı.