Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan o iddialara yanıt gecikmedi!

Düzenleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan o iddialara yanıt gecikmedi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in geçen hafta Londra'da basına kapalı gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarına ilişkin bir gazetecinin öne sürdüğü iddiaların "tümüyle asılsız" ve "gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Toplantılara, ana düzenleyici olan BNP Paribas ve Türk Ekonomi Bankasının üst düzey yöneticileri de katılmış olup bu iddiaların doğru olmadığı söz konusu kişiler tarafından da teyit edilebilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yalan ve çarpıtılmış bilgileri paylaşan" gazeteci hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan, Bakan Şimşek de, Bakanlığın açıklamasını alıntılayarak, "Biz yalanlama yapmaktan yorulduk, bazıları ise asılsız iddialar üretmekten vazgeçmedi." paylaşımında bulundu.

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