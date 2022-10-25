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Hazine’nin başındaki kişi olarak bilmesi gerekirken Bakan Nureddin Nebati kaynağı belirsiz paranın nereden geldiğini tahmin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022’nin ilk 8 ayında gelen kaynağı belirsiz 28 milyar doların nereden geldiğini İngiliz basınına açıklamaya çalıştı. Nebati, söz konusu para girişlerinde, hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli paya sahip olduğuna inandığını belirtti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:02
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Hazine’nin başındaki kişi olarak bilmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaynağı belirsiz paranın nereden geldiğini tahmin etti

Hazine’nin başındaki kişi olarak bilmesi gerekirken Bakan Nureddin Nebati kaynağı belirsiz paranın nereden geldiğini tahmin etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Ankara'nın Rusya'yla ilişkilerini savundu ve iki ülkenin iyi komşuluk ilişkileri içinde olduğunu söyledi. Nebati kaynağı belirsiz para konusuna da yanıt verdi.

28 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞİN KAYNAKLARI NE?
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 2022’nin ilk sekiz ayında 28 milyar dolarla rekor kıran ve kaynağı belirsiz para girişi olarak da anılan “net hata noksan” kalemiyle ilgili sorulara Bakan Nebati, söz konusu para girişlerinde, hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli paya sahip olduğuna inandığını, hesaplanmayan turizm gelirlerinin bir kısmının da ekonomik yaptırımlar nedeniyle uluslararası ödeme yöntemlerini kullanamadıkları için çoğu nakit kullanan Ruslardan geldiğini söyledi.

“PARA GELMEYE DEVAM EDECEK”
Bir diğer kaynağı belirsiz para girişi olarak ise Türk şirketler ve bireysellerin yurt dışındaki paralarını Türkiye’ye getirmeleri olduğunu ifade eden Nebati, gelen tüm paranın meşru olduğunu, bu girişlerin devam edeceğini söyledi. Nebati 100 milyar dolarlık enerji faturasına rağmen gelecek yıl Türkiye’nin çok rahatlıkla bir ödemeler dengesi krizinden kaçınacağını ifade etti.

EKONOMİSTLER VE BATILI HÜKÜMETLER İÇİN SORU İŞARETİ
FT, 2022’nin ilk sekiz ayındaki 40 milyar dolarlık cari açığın yüzde 70’inin net hata noksan kaleminden finanse edilmesinin, ekonomistler ve batılı hükümetlerde soru işaretlerine neden olduğunu yazdı.

Ayrıca, 28 milyar doları bulan “net hata noksan” kaleminin, 40 milyar dolarlık bütçe açığının yüzde 70'ini karşılamakta kullanıldığı ifade edildi. FT, bunun ekonomistler ve batılı hükümetlerde soru işaretlerine neden olduğunu aktardı.

GAZPROM’DAN ÖDEME ERTELEME SEÇENEĞİ
Türkiye'nin gelecek yıl ödemeler dengesi sorunu yaşamayacağından emin olduğunu söyleyen Nureddin Nebati, Rusya'dan satın alınan doğal gazda indirime gidilmesine çalıştıklarını ve Gazprom'dan ödemelerde erteleme seçeneği talep ettiklerini de ifade etti.

Bakan Nebati, Rusya'nın resmi nükleer ajansının Türkiye'de bir enerji santrali kurulması için para transferi yaptığını da kabul etti.

“TÜRKİYE ULUSLARARASI FİNANS SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÇOK DİKKATLİ HAREKET EDEN BİR ÜLKE”
Batılı hükümetlerin Ankara'nın Moskova'nın ekonomik yaptırımlardan kaçması için bir arka kapı sunduğu yönündeki sitemleri karşısında Nebati, Türkiye'nin içinde ve dışındaki "muhalif unsurların" Rusya ile mali ilişkiler konusunda kasıtlı olarak soru işaretleri ortaya attığını ileri sürdü.

Bakan Nebati, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik bağların "yasal" olduğunu belirterek "Türkiye, uluslararası finans sistemi içerisinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sisteminde ihlallere neden olacak şekilde davranan bir ülke değil. Bu konuda çok açığız." diye konuştu.

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