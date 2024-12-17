Hazineyi silkeleyenler

AKP’li Cumhurbaşkanı çok haklı olarak SGK ve vergi alacaklarının tahsilini gündeme getiriyor.

Ancak hedefinde sadece CHP’li belediyeler var.

Erdoğan’ın anayasal ve yasal görevi vergi ve SGK borçlarının tahsili için bakanlarına “Tüm borcu olanları silkele” talimatı vermesi gerekmez mi?

Tam tersini yapar Erdoğan, yandaş şirketler bir yana CHP’li belediyeler bir yana…

“Adalet” ve “Kalkınma” Partisi ya AKP;

Yandaş şirketlere adalet ve kalkınma…

CHP’li belediyelere adaletsiz kalkışma…

Bu durumda bir hatırlatma yapayım:

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin resmen şu açıklamayı yapmıştı:

-“İstanbul Havalimanı’nın (İGA) 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 1 milyar 195 milyon Euro tutarındaki kira borcu, 2042 ve 2043 yıllarına ertelendi.”

Hazine resmen silkelendi.

Peki o gün İGA’nın ortakları kimlerdi?

Bingo…

-%55 Kalyon Holding,

-%45 Cengiz Holding.

Yandaşların hazineyi silkelemelerine kim onay verdi?

Elbette Recep Tayyip Erdoğan.

Keskin’in haddine mi böyle bir erteleme yapsın.

“Emir demiri keser” der ve gelen talimatı uygular.

2020-2024 dönemi kira bedelleri ne oldu acaba?

Keskin yeni ertelemeler yapmadığı için mi 13 Eylül 2024’te görevden alındı?

Yerine Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Enes Çakmak atandı?

Madem bu uzmanlığı var o hâlde şu sorulara hızla yanıt vermesi gerekir.

-Hangi havaalanı işletmecisinin, açıldığı günden bu yana hangi döneme ait kira bedelleri ertelendi.

-Zafer Havaalanı açıldığından bu yana işletmecisine ne kadar para ödendi?

-Hangi havaalanına geçmeyen yolcular için hangi yıl ne kadar para ödendi?

İletişim ve halkla ilişkiler uzmanı olduğu için Çakmak bu sorulara elbette yanıt verir.

Gelelim Mehmet Şimşek’e…

5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan vergi yüzsüzleri listesi Kasım 2024’te açıklandı.

Bu listeden ne kadar tahsilat yapıldı?

Dezenfektan alımını aile şirketinden yapan dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son 10 yılda vergi muafiyeti hakkı tanınan yandaş şirketleri resmen şöyle açıkladı:

-Cengiz İnşaat’a 30 kez,

-Kolin İnşaat’a 36 kez,

-Makyol İnşaat’a 24 kez,

-Kalyon Holding’e 19 kez

-Limak İnşaat’a 19 kez…

‘Yağma Hasan’ın böreği’ işte tam da budur.

Hazineyi silkelemek işte tam da budur.

Peki, bu silkeletmeye izin veren kim?

Elbette Recep Tayyip Erdoğan…

CHP’li belediyeleri silkelet…

Yandaşlara hazineyi silkelet…