Hazır giyim sektöründe kriz derinleşiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Hazır giyim sektöründe kriz derinleşiyor

Hazır giyim sektörü, yılın ilk 7 ayında ihracatta yüzde 6.2'lik bir kayıp yaşadı. 2024'ün Ocak-Temmuz döneminde 10.3 milyar dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 9.7 milyar dolara geriledi. Sadece Temmuz ayındaki kayıp ise yüzde 4.4 olarak gerçekleşti.

2025'in ilk 6 ayında 300 firma konkordato ilan etti ve sadece ilk 3 ayda 2 bin 300 sektör firması faaliyetini durdurdu. İstihdam rakamlarındaki düşüş de endişe verici düzeyde.

2022-2025 yılları arasında toplamda 400 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşanacağı öngörülüyor.

2022'de 735 bin olan istihdamın 2025 sonunda 527 bine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu durum, sadece hazır giyimde 63 bin, tekstil sektörüyle birlikte ise 100 bin kişilik bir kaybı beraberinde getiriyor.

2025 yılının ilk yarısında ihracatın yüzde 6.5 düşüşle 8.1 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. İthalat ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29 oranında arttı.

Sektörde, 2025 sonunda 1 milyar doların üzerinde ihracat kaybı ve 1 milyar dolar civarında ithalat artışıyla toplamda 2 milyar dolarlık bir üretim kaybı yaşanacağı endişesi bulunuyor.

Sektörün 2022 yılında 30.8 milyar dolar olan üretim büyüklüğünün, 2025 sonunda 24 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

Son Haberler
Boynunuzda şişlik varsa aman dikkat
Boynunuzda şişlik varsa aman dikkat
Diş fırçalamak kalp ve damar hastalıklarına iyi mi geliyor?
Diş fırçalamak kalp ve damar hastalıklarına iyi mi geliyor?
Festivalde 300 kilo sahte sucuk
Festivalde 300 kilo sahte sucuk
Amca ile yeğeni arazi çatışmasında öldü
Amca ile yeğeni arazi çatışmasında öldü
1 ilde 15 günde 7 milyon 439 bin 807 TL ceza
1 ilde 15 günde 7 milyon 439 bin 807 TL ceza