Hazır giyim sektöründe kriz derinleşiyor

2025'in ilk 6 ayında 300 firma konkordato ilan etti ve sadece ilk 3 ayda 2 bin 300 sektör firması faaliyetini durdurdu. İstihdam rakamlarındaki düşüş de endişe verici düzeyde.

2022-2025 yılları arasında toplamda 400 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşanacağı öngörülüyor.

2022'de 735 bin olan istihdamın 2025 sonunda 527 bine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu durum, sadece hazır giyimde 63 bin, tekstil sektörüyle birlikte ise 100 bin kişilik bir kaybı beraberinde getiriyor.

2025 yılının ilk yarısında ihracatın yüzde 6.5 düşüşle 8.1 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. İthalat ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29 oranında arttı.

Sektörde, 2025 sonunda 1 milyar doların üzerinde ihracat kaybı ve 1 milyar dolar civarında ithalat artışıyla toplamda 2 milyar dolarlık bir üretim kaybı yaşanacağı endişesi bulunuyor.

Sektörün 2022 yılında 30.8 milyar dolar olan üretim büyüklüğünün, 2025 sonunda 24 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.