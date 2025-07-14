Hazır giyimde 145 bin kişi işinden oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hazır giyimde 145 bin kişi işinden oldu

Son iki yıldır ihracat ve istihdamda büyük kan kaybeden tekstil ve hazır giyim sektöründe 145 bin kişi işinden oldu.

Hazır giyim sektörünün son bir yılda ciddi kayıp yaşadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sektörde 145 bin işçinin işini kaybettiğini, ihracatta 3.3 milyar dolarlık düşüş yaşandığını aktardı.

Türkiye için çok önemli olan tekstil sektörünün yurt dışı pazarında da olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu belirten Gürer, “Tekstil için önemli pazar olan AB kıtası hazır giyim alımlarını yüzde 16, ABD ise yüzde 10 artırmışken; 2025 yılının ilk 6 ayında sektör, 2024 yılı ihracatına göre yüzde 6.5 gerileme yaşamıştır. Bu da sektörün ana pazarlarını kaybetmeye başladığının en açık göstergesidir” dedi.

Türk tekstil devi iflas etti. Birçok ülkeye ihracat yapıyordu. Bayram üzeri onlarca işçi işsiz kaldıTürk tekstil devi iflas etti. Birçok ülkeye ihracat yapıyordu. Bayram üzeri onlarca işçi işsiz kaldı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı sabit kaldıEuro Bölgesi'nde işsizlik oranı sabit kaldı

Son Haberler
Meteoroloji il il uyardı: Hem sağanak hem de fırtına kuvvetli olacak!
Meteoroloji il il uyardı: Hem sağanak hem de fırtına kuvvetli olacak!
Bariyere giren araba ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Bariyere giren araba ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yeniçağ Gazetesi: Başımıza Türk-Kürt-Arap çorabı örülmek isteniyor!
Yeniçağ Gazetesi: Başımıza Türk-Kürt-Arap çorabı örülmek isteniyor!
Hazır giyimde 145 bin kişi işinden oldu
Hazır giyimde 145 bin kişi işinden oldu
O sözler sitelerde yok! Saray Erdoğan’ın konuşmasını sansürledi
O sözler sitelerde yok! Saray Erdoğan’ın konuşmasını sansürledi