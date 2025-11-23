YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, İstanbul Beyoğlu'nda kafede içtiği Türk kahvesinden zehirlenen mühendis Ayben Özçilingir Turtura, ve Böcek ailesinin fertlerinin hayatlarını kaybetmelerinin ardından bu gibi haberleri son günlerde çok duymaya başladığımızı belirterek hazır kahve alışkanlığı ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Gençlerde hazır kahve tüketimindeki artışın, sınav-iş temposu, “her yerde erişim” kültürü ve şekerli/aromalı seçeneklerin cazibesiyle hızlandığını, kafe zincirleri ve kutu/şişe ürünlerin, kahveyi enerji içeceği alternatifi gibi konumlandırarak alışkanlığı pekiştirdiğini vurgulayan Mesut Kaplan, “Ancak yüksek şeker ve kafein yükü uyku kalitesi, kaygı düzeyi ve metabolik dengeyi zorlayabilir; ayrıca paylaşımlı makinelerde hijyen rutini zayıfsa mikrobiyal riskler devreye giriyor.” dedi.

Mesut Kaplan, hazır kahve tüketiminin, pratikliğinin ardında gözden kaçan bir gıda güvenliği problemini de ortaya koyduğunu, evde, ofiste ya da kafede kullanılan makinelerin, su haznesi, demleme yolu, süt devresi ve damla tepsisi gibi sürekli ıslak kalan alanlarında biyofilm oluşturabildiğini belirterek, “Taze suyun haznede günlerce bekletilmesi, sütlü içeceklerin ardından hatların yıkanmaması ve kireç birikimi nedeniyle düşen demleme sıcaklıkları; Pseudomonas ve maya-küf gibi mikroorganizmalar için elverişli bir ortam oluşturuyor. Üstelik aromalı şuruplar ve yağ bazlı katkılar, şeker-yağ kombinasyonuyla yapışkan bir tabaka oluşturarak hem mikropların tutunmasını kolaylaştırır hem de contaları yıpratıp sızıntı ve fiziksel kontaminasyon riskini artırıyor. Kısacası “hızlı kahve” yanlış rutinlerle “hızlı risk”e dönüşecek.” şeklinde konuştu.

Kaplan, “Bu riskler yönetilebilir. Anahtar, doğru temizlik ve doğru kimyasalı doğru yerde kullanmaktır: su haznesi her gün boşaltılıp durulanmalı, haftalık sabunlu sıcak su yıkaması ve tam kurutma ihmal edilmemeli; süt devresi her kullanımdan hemen sonra sıcak su/buhar anlık temizlik (purge) ve gün sonunda gıda ekipmanı onaylı süt temizleyicisiyle temizlenmeli; demleme yolu düzenli olarak kahve yağı temizleyici tablet/tozlarla arındırılmalı; su sertliğine göre 1–3 ayda bir detaylı temizlik yapılıp en az iki depo temiz suyla durulanmalıdır. Aromalar makineye değil bardağa eklenmeli; pompalar her gün sıcak suyla çalıştırılıp haftada bir sökülerek yıkanmalı. Temizlik bezleri çapraz bulaşmayı önlemek için ayrılmalı, yıpranmış contalar görsel kontrolden sonra değiştirilmelidir. Bu detaylı temizlik işlemlerinin birçok işletmede yetersiz olduğunu gözlemliyoruz. Anlık temizlikler yeterli olmayıp, diğer hijyen aşamalarının sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Hijyen esaslı gıda zehirlenmelerinin olmaması için çalışan hizmet veren kişilerin yeterli eğitim almaları gerekiyor. Önlem almazsak kötü haberleri duymaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.