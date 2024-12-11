Hazır olun; güçler savaşı başlıyor…

Rusya Devlet Başkanı 2012 yılında göreve başlayan Vladimir Putin’in 12 yıllık iktidar kıdemi var.

Kestiği kestik, astığı astık yetkilere sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2003- 2014 döneminde başbakan, 2014- 2018 döneminde parlamenter rejim cumhurbaşkanı, 2018- bugün döneminde ucube Tek Adam Rejiminin AKP’li cumhurbaşkanı.

Tek başına 21 yıllık iktidar kıdemi var Erdoğan’ın.

Kestiği kestik, astığı astık yetkilere sahip.

Ve Erdoğan dedi ki;

-“Şu anda dünyada liderler arasında iki kişi kaldık. Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Diğerleri hepsi elimine oldu...”

Dünya liderleri arenasında 20 yıl her seçimi birinci parti olarak kazanan Erdoğan’ın övünülecek bir durumu var elbette.

31 Mart 2024’teki yerel seçimde AKP’nin 2’nci parti durumuna düşmesi 21 yıllık siyasi kariyerinde kara leke oldu.

Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur…

Gelişmiş ülkeler (G20) arasındaki kıdeme göre bakarsak demek ki, "G2" oldu.

"3. kim olsun?" diye düşünebilir Putin ve Erdoğan.

Fazla merak etmesinler 5 yıllık kariyeri olan Donald Trump geliyor yanlarına.

Az kıdemli ama Amerika’nın gücünden kaynaklanan çok güçlü bir isim 21 Ocak’ta ikinci başkanlık dönemine hazırlanıyor

Bu durumda Erdoğan, Putin ve Trump birlikte olacak.

Erdoğan için Putin ve Trump dostları.

3 liderin ilişkileri sadece Türkiye için de değil dünya için de önemli.

Acun Ilıcalı “Survivor” yapabilir.

Önümüzdeki dönem kim kazanır, kim kaybeder?

21 yıllık iktidarı sonucu metal yorgunu AKP ile ilk yenilgisini Özgür Özel liderliğindeki ezeli ve ebedi rakibi CHP’ye karşı yaşayan Erdoğan topun ağzında.

Putin’in bileğini bükecek bir muhalefet de bir lider de yok, olan da parlamadan yok ediliyor.

3 ülkenin ilişkilerine gelince;

Rusya, Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde.

Amerika ise Türkiye’nin baş belası.

Rusya ve Amerika ise ezeli rakip.

Amerika ve Türkiye çok uğraştılar ama Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin lideri Esad’ı 14 yıldır deviremediler.

Ancak bir avuç HTŞ militanı 12 günde Suriye ordusunu darmadağın ederek Esad’ı devirdi.

Bundan sonra BM toplantılarında; "Biz anlaştık” derlerse Ukrayna savaşı da Suriye’nin yeniden yapılanması da kolaylaşır.

Ancak hiç de kolay bir iş değil bu uzlaşma.

Amerika ve Rusya kendi menfaatlerini ve kendi egemenliklerini düşünüyor.

Putin’in gücü de eskisi kadar değil.

Ukrayna’da kazanamadı, kaybetmeye de çok yakın.

Suriye’de ise koskoca Rusya’nın büyük askerî gücüne ve siyasi ağırlığına rağmen HTŞ karşısında pes edip Esad iktidarını koruyamayarak tarihî bir yenilgi aldı.

Erdoğan acaba Esad ile Trump arasında köprü olur mu?

Putin ve Erdoğan siyasi düşüşte Trump ise yeniden yükselişte.

Hazır olun; güçler savaşı başlıyor…