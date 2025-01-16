Hazır patates kızartmasının içinden 1 değil tam 3 tane çıktı. Pakete bakınca gözlerine inanamadı

Artı 33'ün haberine göre, Belçika’da bir Lidl müşterisi hayatının şokunu yaşadı. Jeannine adlı kadın içinde hazır patateslerin de bulunduğu poşeti evde açtı. Bazılarını buzdolabına koydu. Sofrasını hazırlayan kadın, sıcak servis etmesi için son olarak patatesleri kızgın yağın içine attı.

Patatesler kızarmaya başlarken, patateslerin içinde bulunduğu paketi çöpe atacağı sırada gözüne hareket eden bir şey çarptı. Kadın poşete bakınca içinde 3 adet canlı sümüklü böcek olduğunu gördü.

Kızarmak üzere olan patatesleri çöpe atan kadın, başına gelen korkunç olayı Lidl markete bildirdi. Ancak market yetkilileri kadına geri dönüş yapmadı. Jeannine “Hijyen açısından bu gerçekten endişe verici bir durum” dedi.

Lidl, olayla ilgili bir açıklama yaparak, iletişim eksikliğinin bir hata olduğunu belirtti. Şirket sözcüsü Julien Wathieu, patates kızartması ürününün tedarikçisiyle birlikte olayın araştırıldığını ve kalite kontrol önlemlerinin sıkılaştırılacağını vurguladı.

Wathieu, yaşanan durumu izole bir olay olarak değerlendirdi. Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (Afsca), tüketicileri benzer durumlar karşısında şikayet etmeye teşvik ederek, hijyenin gıda üretim süreçlerinde en öncelikli unsur olması gerektiğini hatırlattı. Ajans, bu tür olayların kalite kontrol süreçlerinin daha dikkatli yapılmasını gerektirdiğine dikkat çekti.

Lidl, kalite kontrol sistemlerini daha da güçlendireceğini ve benzer vakaların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağını açıkladı. Ancak bu olay, gıda ürünlerinin denetim süreçlerinin daha özenli yürütülmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.